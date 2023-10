¡No se guardarán nada! Desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Real Madrid vs. Sevilla se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 10 de LaLiga. El compromiso se llevará a cabo, este sábado 21 de octubre, a partir de las 11:30 a.m. (hora peruana), y podrá ser visto a través de la señal de DIRECTV Sports para Latinoamérica. Ambas escuadran buscan seguir sumando en el plano local. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por Depor. ¡Atentos!





Real Madrid se prepara para jugar ante Sevilla. (Video: Twitter)





Real Madrid vs. Sevilla: probables alineaciones

Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Bellingham, Joselu y Vinicius Jr. Sevilla: Nyland; Navas, Ramos, Badé, Pedrosa; Sow, Rakitic, Fernando; Ocampos, Lukebakio y En-Nesyri.