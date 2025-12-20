vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 17 de . ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 19 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, DSports lo pasará para todo el territorio latino, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO. En Estados Unidos se verá por Sky Sports y en España por Movistar LaLiga. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DIRECTV, DSports y DGo por LaLiga. (Video: AS Deportes)
