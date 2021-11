El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha asegurado que no le “sorprende” su ausencia de entre los nominados a mejor portero de los premios ‘The Best’ y considera que sus declaraciones en contra de la acumulación de partidos en los calendarios internacionales pueden haberle costado la nominación, además de pedir que no se ‘mate’ a Eden Hazard porque “no es cualquiera” y de asegurar que deben demostrar al Sheriff este miércoles que “no van a tener opción” en su enfrentamiento en la Liga de Campeones.

“Para mí los trofeos colectivos son más importantes que los premios individuales. Prefiero estar en la ‘Champions’ y LaLiga antes que ganar premios individuales. Lo de ‘The Best’ no me sorprende tanto por lo que ha pasado hace un mes, por unos comentarios míos. Quizás sea por eso. Yo sé lo que valgo y lo que estoy haciendo para ayudar al club. Tengo el reconocimiento del club y de los jugadores, y eso es lo más importante”, declaró en rueda de prensa.

En octubre, tras la disputa del duelo por el tercer puesto de la Liga de Naciones entre Bélgica e Italia, el guardameta ‘blanco’ aseguró que UEFA y FIFA solo se preocupan por el dinero de sus bolsillos, y no por la salud de los futbolistas.

“Este partido por el tercer puesto es solo un partido por dinero y tenemos que ser honestos. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es dinero extra”, aseguró entonces. “He comentado lo que yo opino. No sé quién decide. Hay grandes porteros ahí y ganará el mejor”, añadió.

Real Madrid vs. Sheriff: la previa

Encuentro clave pensando en las aspiraciones de ambos clubes en el torneo. Los españoles necesitan ganar para clasificar a octavos de final y el elenco debutante requiere vencer para seguir con vida, aunque dependerá de lo que haga Inter de Milán contra Shakhtar.

En la víspera de la contienda, Real Madrid venció categóricamente a Granada por 4-1 en el retorno de la acción a LaLiga para situarse en la cima. Mientras que Sheriff (que tiene partidos pendientes) derrotó a Floresti por 3-1 y colocarse en el segundo lugar a uno del puntero Petroclub.

Sheriff ya sabe lo que es saborear un triunfo sobre la ‘Casa blanca’. Hace unos meses, el debutante en Europa se impuso al máximo ganador del torneo por 1-2. Un resultado histórico que dio la vuelta al mundo y fue comentado por días.





