Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido este sábado en rueda de prensa previa al partido ante Valencia en Mestalla por la fecha 5 de la LaLiga Santander. El técnico italiano ha explicado que la ausencia de minutos de Eden Hazard ante Inter de Milán, en el estreno en la Champions League, se debió a unas molestias en la rodilla que arrastra y lamentó la rotura muscular que sufre Gareth Bale, al admitir que sufre una “lesión bastante importante”.

“Hazard no jugó porque tenía una pequeña molestia en la rodilla, ayer le molestaba pero entrenó y hoy lo hará otra vez”, manifestó el italiano ante los medios en la Ciudad Real Madrid. Asimismo, no ocultó su opinión sobre el momento que atraviesa el belga, al que no ve preparado para disputar dos partidos consecutivos.

“Ha mejorado sus condiciones pero tenemos que tener cuidado porque ha tenido lesiones en el pasado y darle dos partidos seguidos puede ser complicado. Honestamente no está al nivel del pasado, pero está trabajando y tenemos confianza de que vuelva a tener su mejor condición”, manifestó.

Sobre la lesión muscular de Gareth Bale, el técnico italiano lamentó su baja por más tiempo del que esperaba en un primer momento. “No sabemos cuanto tiempo necesita para recuperar. La lesión es bastante importante pero el tiempo de baja es difícil decirlo”.

“Es una pena porque estaba bastante bien pero ahora solo podemos esperar. Puede pasar que con todo el desgaste de los partidos los jugadores se lesionen”, sentenció.

El Real Madrid pone en juego ante el Valencia una gran racha. Encadena 22 partidos seguidos sin perder en LaLiga, con 16 victorias y seis empates. No pierde desde el 30 de enero, fecha en la cayó ante el Levante.

Real Madrid tan solo salió victorioso en una de sus últimas siete visitas ligueras a Mestalla, donde encajó hasta cuatro derrotas, la última con goleada el pasado curso (1-4) y ante un Valencia en peor dinámica que el actual.

Carlo Ancelotti se marcó como gran objetivo en su regreso conseguir la Liga que le falta en su largo currículum y Mestalla es su primer examen de gran exigencia.





