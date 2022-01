Real Madrid y Valencia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 8 de enero por la fecha 20 de LaLiga Santander 2022 en partido que se llevará a cabo en el renovado estadio Santiago Bernabéu de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

El Real Madrid quiere recuperar las sensaciones de firmeza con las que despidió el 2021 y reencontrarse con un triunfo que despeje las dudas tras la derrota de Getafe, con el regreso del brasileño Vinícius Junior tras superar el coronavirus como principal argumento del cambio ante un Valencia que no vencé en el Santiago Bernabéu desde 2008.

PAÍS HORA CANAL Perú 15:00 ESPN, STAR Plus Colombia 15:00 ESPN, STAR Plus Ecuador 15:00 ESPN, STAR Plus Chile 17:00 ESPN, STAR Plus Uruguay 17:00 ESPN, STAR Plus Argentina 17:00 ESPN, STAR Plus México 16:00 SKY Sports España 21:00 Movistar, LaLiga TV BAR

El regreso de Dani Carvajal al trabajo de grupo fue la gran novedad del último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Valencia en LaLiga Santander, con la ausencia del galés Gareth Bale que sigue al margen por molestias de espalda y cuyo objetivo es reaparecer en la Supercopa de España.

La mañana del viernes confirmó en la Ciudad Real Madrid la dolencia del delantero Mariano Díaz, que sufre una pequeña rotura muscular en su isquiotibial izquierdo que provoca su baja para el encuentro ante el Valencia de Liga y en la Superocopa de España.

La presencia de Carvajal con el grupo en una parte del entrenamiento no permitirá su regreso inmediato y Carlo Ancelotti reservará a su lateral para la cita de Arabia, donde también confía en recuperar al serbio Luka Jovic, aún confinado en su domicilio por coronavirus.

Bale sigue apartado de la dinámica del equipo y Ancelotti desveló la razón en un jugador sobre el que el club no emite partes médicos. “Tiene un problema en la espalda que la tiene un poco cargada y no se encuentra bien, no puede empujar al cien por cien. Hasta que no lo pueda hacer no se le puede utilizar”, valoró.

El técnico italiano contó por segundo día consecutivo con los jugadores que reservó por leves molestias en Copa del Rey, el francés Ferland Mendy, el croata Luka Modric y el francés Karim Benzema. Todos ellos se ejercitaron con normalidad y podrán ser novedad en una convocatoria en la que también regresará el brasileño Vinícius Junior tras superar la covid-19 que provocó su ausencia ante el Getafe en Liga y Alcoyano en Copa del Rey.

Militao, motivado

El central brasileño del Real Madrid recibió el galardón como ‘Jugador Cinco Estrellas Mahou’ de diciembre, pieza clave en un mes en el que el equipo de Carlo Ancelotti solo encajó un tanto en LaLiga Santander para afianzar su liderato.

”Ha sido un mes muy especial. Espero continuar como en diciembre, tengo que seguir trabajando”, manifestó Militao que gana por primera vez esta temporada el trofeo.

”Estamos haciendo las cosas bien en los partidos que hemos jugado. Muchas gracias por elegirme y ¡Hala Madrid!”, añadió un jugador que es titular indiscutible con Carlo Ancelotti y que ha comenzado 2022 marcando en Copa del Rey ante el Alcoyano.





