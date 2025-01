Real Madrid vs. Valencia se enfrentaron en Mestalla. Revive el resumen y la transmisión correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga. ¿A qué hora jugaron? El encuentro se llevó a cabo el viernes 3 de enero, desde las 3:00 p. m. (hora de Perú), 5:00 p. m. en Argentina y Chile, 2:00 p. m. en México, y 9:00 p. m. en España. ¿Dónde pudiste verlo? En Sudamérica, el partido fue transmitido por ESPN Deportes. En México, estuvo disponible a través de Sky Sports, y en Estados Unidos por ESPN. Si te encuentras en España, pudiste seguir el juego por Movistar Plus+ (M7), M+ LaLiga TV (M54-O110), M+ LaLiga TV UHD (M440-O111), M+ LaLiga TV 2 (M57-O112) y LaLiga TV Bar, todos a través de Movistar Plus. Hugo Duro adelantó a los ‘Ché’, mientras que Luka Modric y Jude Bellingham dieron vuelta al marcador.