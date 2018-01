En esta temporada, son varios los jugadores del Real Madrid que no están dando la talla. Sin embargo, hay otros que sí dejan la piel en cada partido. Uno de ellos es Keylor Navas, seguramente el crack menos responsable del mal momento del merengue en Liga Santander.



Aunque los de Zidane solo pelean para meterse a la Champions, el portero 'tico' no baja la guardia y se sigue luciendo en cada jugada. Por ejemplo, este sábado se ha llevado los aplausos en el partido ante el Valencia por la fecha 21 del campeonato español.



Cuando corrían los 25 minutos de partido, Keylor Navas salvó del empate al Real Madrid tras una gran jugada que hizo Kondogbia. Se sacó a uno, a dos y metió un remate que muchos en Mestalla ya veían dentro. Sin embargo, la majestuosidad del costarricense les borró la sonrisa a los hinchas de Valencia.



Hay que precisar que en el Real Madrid vs Valencia, por la fecha 21 de la Liga Santander, Cristiano Ronaldo, de penal, marco los dos goles que los merengues marcaron en el primer tiempo.