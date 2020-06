A horas del inicio del Real Madrid vs. Valencia, James Rodríguez sigue sin contar con la confianza plena de Zinedine Zidane. El estratega francés del equipo merengue no lo tiene como una de sus prioridades, lo que no solo tiene incómodo al jugador, sino a uno de los más grandes ídolos del fútbol colombiano.

Faustino Asprilla se tomó un tiempo en su agenda para brindar una entrevista, en la que no dudó en arremeter contra el director técnico del equipo más ganador de Europa y destacar la personalidad de su compatriota, quien sigue sin perder los papeles, a pesar de la complicada situación que vive en España.

“James Rodríguez no es irresponsable y se entrena todos los días igual que todos. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran. Hay jugadores que vienen de abajo de él en Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James tiene mucha paciencia, porque si yo fuera él, mando a comer mierda a Zidane.”, señaló el ‘Tino’ Asprilla en Blu Radio Colombia.

Real Madrid y Valencia se ven las caras esta tarde

Real Madrid y Valencia se ven las caras por fecha 29 de LaLiga Santander 2020 en partido que se lleva a cabo en el estadio Alfredo di Stéfano de la localidad de Madrid (España). El partido es transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Movistar.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Valencia.

