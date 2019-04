Le devuelve la confianza a 'Zizou': los recursos de Keylor Navas para evitar el peligro en su arco [VIDEO]

Keylor Navas volvió a asumir la responsabilidad de la titularidad en el arco madridista y, a pesar de que le encajaron un gol, tomó grandes decisiones para evitar la caída de su arco.

El arquero costarricense volvió a ser la primera opción bajo los tres palos para el técnico francés, que puso a Luka Zidane en el último partido, para sorpresa de todos. Dentro del plan del DT de probar a todos los jugadores de su plantilla, ya que no se juegan nada y con miras a la próxima temporada. Y ahora, en Mestalla, Keylor asumió la responsabilidad y demostró sus mejores cartar. Aunque poco pudo hacer para evitar la caída blanca ante el cuadro 'che'.



Real Madrid llegaba a Mestalla con la ilusión del último partido en el Bernabéu y el empate del Barcelona ante Villarreal, pero las cosas no salieron como esperaban. Se encontró con un Valencia que demostró que podía parar la racha con la que llegaba el equipo de Zidane.



Este fue el once que presentó el Real Madrid ante Valencia: Real Madrid: Keylor, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas, Benzema y Asensio

► ¿Se va Marcelo? El candidato de Florentino Pérez para su puesto en el Real Madrid



► Llegó en enero, todavía no debuta y apunta a salir cedido: Barcelona y su primer 'borrado' del 2019



► ¡Vidal se convertiría en el primero! Los 20 fichajes más caros en la historia de Boca Juniors [FOTOS]



► Previo a Valencia: el último movimiento de Florentino para traer a Pogba al Real Madrid