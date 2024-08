¡Partido imperdible! Real Madrid vs. Valladolid se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada de LaLiga de España, en un partido que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro está programado para jugarse este domingo 25 de agosto desde las 10:00 a.m. (hora peruana, 12:00 p.m. en Argentina y 5:00 p.m. en España) y se podrá ver a través de (DIRECTV) y la señal streaming de DGO en América Latina. En México, el encuentro se verá en SKY Sports y Movistar llevará todas las incidencias en España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En su debut en la liga española, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti logró un empate 1-1 con Mallorca en condición de visitante. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Así entrena el Real Madrid para enfrentar a Valladolid por LaLiga. (Video: Real Madrid)