¡Hizo temblar a todos! Alcaráz falló increíble gol de penal para Valladolid ante Real Madrid [VIDEO]

El centrocampista español Rubén Alcaráz desperdició la gran chance de abrir el marcador en el duelo entre Real Madrid y Valladolid por LaLiga Santander. El jugador de los 'Pucelanos' no estuvo fino a la hora de definir desde el punto penal, y falló el 1-0 de los suyos en el José Zorrilla. La pelota se fue a las nubes.

Recordemos que el Real Madrid atraviesa el momento más difícil del año. Fuera de la Champions, Liga y Copa y con un entrenador que seguramente dirigirá ante Valladolid su último partido como DT del equipo blanco. Aunque Solari no se ha querido despedir sin antes criticar sin piedad a sus jugadores.



La debacle del Real Madrid en el Bernabéu, con doble derrota ante Barcelona en Copa del Rey y LaLiga Santander, más la goleada encajada ante Ajax en Champions League, impulsó lo que se veía venir desde el inicio de curso. La irregularidad sentenció a un equipo que inicia en Valladolid su penitencia.



Tras 12 jornadas de castigo, alejado de la pelea por el título y con la obligación de no relajarse para no ver peligrar puesto de Champions League en la clasificación. Un momento en el que Santiago Solari en la cuerda floja y con la opción de ser destituido el lunes, apela al orgullo de jugadores y señala a algunos que dijo "no han estado a la altura del escudo".



