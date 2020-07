Gareth Bale ha sido duramente criticado por la actitud mostrada durante los últimos dos partidos del Real Madrid. Primero, el atacante se cubrió el rostro con una mascarilla, simuló que dormía y luego seguía el partido a través de unos prismáticos.

Dimitar Berbatov, delantero que brilló con Manchester United, se ha sumado a los cuestionamientos en torno a la falta de compromiso del galés, quien ha tenido pocos minutos con Zinedine Zidane a lo largo de la campaña.

“Cuando lo vi no lo podía creer. Lo vi ponerse la máscara sobre los ojos y pretender estar dormido. No puedo soportar eso. No es profesional, es irrespetuoso con el Real Madrid”, aseguró el búlgaro en una conversación con la página Betfair.

Berbatov, goleador de la Premier League en 2011, entiende la frustración de Bale por el rol que cumple en la ‘Casa blanca’, pero no justifica las reacciones. Entonces, el retirado jugador sugiere al extremo a dar un paso al costado.

“No es bueno para él o el equipo y es mala publicidad. Siento su dolor, he estado en su lugar de no jugar y probablemente nadie le está dando ninguna respuesta, entonces estás provocado a hacer ese tipo de cosas, pero no puedo apoyar lo que hizo”, añadió.

“La única solución es que Bale se vaya del Real Madrid. Si fuera un fanático y viera a un jugador faltarle el respeto al equipo así, sería demasiado. Él debería pedir una solución, incluso si se trata de un movimiento de préstamo”, concluyó Berbatov.