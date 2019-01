¡El 'Ave Fénix'! El doblete de Cazorla para empatar el partido ante Real Madrid en La Cerámica [VIDEO]

Real Madrid vs. Villarreal juegan por la Liga Santander en La Cerámica. Los dirigidos por Santiago Solari lograron ponerse adelante en el marcador pero bajaron los brazos y Santi Cazorla fue el encargado de gritar el 2-2 a los 82 minutos.

Un gran centro por derecha terminó en la cabeza de Cazorla que definió con categoría entre las piernas de Courtois. El estadio se vino abajo festejando el tanto que permite al 'Submarino Amarillo' robarle un punto a los campeones del mundo.

"Estamos contentos por el punto y hay que seguir. Era mejor haber sumado tres, pero lo importante es sumar", dijo Cazorla a Movistar+.



"Es un punto muy importante porque salimos de la zona de descenso", agregó.



"En descanso hablamos que no había que venirse a abajo, que no teníamos que encajar el tercero", reveló.



"Ha sido un partido muy especial para mi después de lo que he pasado. Cada vez me encuentro mejor, con más ritmo, menos dolores... Ahora hay que pensar en el Eibar", sentenció.