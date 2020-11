Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado frente al Villarreal, señaló que espera que la “situación del club con Sergio Ramos”, en cuanto a la renovación de este último, se “arregle rápidamente para el bien de todos”.

“Es nuestro capitán, le queremos siempre con nosotros, siempre; por lo que es, por lo que transmite, sabemos de su importancia. La situación del club y de Sergio espero que se arregle rápidamente para el bien de todos, y mío como entrenador”, dijo el técnico galo.

Sergio Ramos sufrió, en la victoria de España 6-0 frente a Alemania, una lesión en el bíceps femoral que le tendrá alejado unos 10 días de los terrenos de juego, siendo baja contra el Villarreal, en el partido trascendental de ‘Champions’ contra el Inter de Milán y frente al Alavés.

Zidane defendió la permanencia de Ramos en Real Madrid. (AP)

“Cualquier jugador que se lesiona es una mala noticia, pero ya está. Hoy es otro día, sabemos que Sergio no va a estar, queremos que se recupere rápido. Rafa (Varane) va a estar y los demás también. Cuando ves a los jugadores lesionarse es la peor noticia para un entrenador”, comentó sobre la situación del equipo.

Zidane, asimismo, se mostró critico el calendario que tiene que afrontar el fútbol, catalogándolo como “demasiado”, pero a pesar de esto aseguró que Ramos, a sus 34 años, no tiene que renunciar a jugar con la selección española para dosificarse.

“No, no creo. No tiene nada que ver. Lo que quiero es que él esté bien y el club esté bien. Seguimos adelante. Es nuestro líder, es un jugador y una persona importante aquí. Lo de la selección no tiene nada que ver, tiene que seguir hasta que él quiera”, aseguró.

Con la información de EFE





TE PUEDE INTERESAR