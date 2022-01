Ambos tienen buena relación y, como van de la mano en temas como la Superliga y la crítica por la gestión de Javier Tebas (presidente de LaLiga) , no quieren dañarse. Es más, se han dado las manos en los últimos días en cuanto al mercado de las renovaciones. Los presidentes del Real Madrid y FC Barcelona, Florentino Pérez y Joan Laporta, respectivamente, han acordado un pacto de no agresión, según revela el diario ‘Marca’. Eso sí, con Haaland no hay cuartel.

Según el citado medio, el acuerdo que ‘firmaron’ en Arabia Saudí hace unos días con motivo de la Supercopa de España, señala que no habrá interferencia en ninguna renovación activa, ni tampoco presentar ofertas por otros futbolistas con contrato en vigor.

Además, el pacto no escrito, que se cerró con un apretón de manos, habla de no tocar a jugadores con contrato en vigor del otro equipo, es decir, no inflar renovaciones utilizando al otro equipo.

Eso sí, si un jugador termina contrato, entonces sí la historia será otra y el futbolista será libre de escoger a dónde ir. El acuerdo también contempla a las canteras.

Todo esto llega luego del supuesto interés que surgió en el Madrid por Ronald Araújo, que no está contento con su contrato en el Barcelona. Florentino Pérez le hizo saber a Laporta que el club blanco, más allá de la buena consideración hacia el uruguayo, no piensa entrometerse ni contactar con él.

Haaland, ‘guerra’ sin cuartel

Pero hay una gran excepción en este pacto. Florentino y Laporta no quieren hacerse daño y respetarán el acuerdo, que nada tiene que ver con competir por un fichaje con un jugador de otro club, como es el caso de Erling Haaland. Ambos intentarán hacerse con los servicios del noruego en verano y, en éste caso, no hay pacto que valga.

