No cabe duda que Real Madrid y FC Barcelona han protagonizado duros enfrentamientos a lo largo de la historia. Sin embargo, tanto los ‘merengues’ como los ‘culés’ no solo se han enfrentando en un campo, sino también en diferentes mercados de pases. Y es que los dos equipos españoles son dos de los mejores clubes del planeta, por lo que siempre tratan de hacerse con los servicios de grandes estrellas. Eso sí, este mercado invernal no ha sido la excepción, y todo parece indicar que ambas escuadras chocarán en cuanto intereses.

Específicamente, el choque que protagonizarían las dos instituciones se daría por Iván Fresneda, quien se ha convertido en la nueva ‘joya de la corona’ de LaLiga Santander. Tanto los blancos como los blaugranas están cautivados por la calidad del joven lateral del Real Valladolid.

Como era de esperarse, la presión de ambas partes ya empezío a notarse, por lo que remitirán al precio de cláusula; es decir, 30 millones de euros. Con tan solo 18 años de edad y, tras ocho encuentros disputados con su club, el defensor ha logrado colocarse entre las perlas a tener en cuenta no solo en el plano nacional, sino también internacional.

Cabe resaltar que, tanto el FC Barcelona como el Real Madrid, iniciarán una particular disputa por el lateral diestro en enero. Por un lado, el equipo de Xavi Hernández busca una opción en el mercado para reforzar la banda derecha, teniendo a Sergi Roberto y Héctor Bellerín, quienes han quedado descartados de cara al curso que viene.

Los ‘merengues’, por su lado, acusan un problema similar y es que solo cuentan con Dani Carvajal en el lateral diestro, alternando con Lucas Vázquez y Nacho Fernández. Ojo, varios medios pucelano sitúan a los del Santiago Bernabéu en la órbita de Fresneda, que sería su principal objetivo para el plan de futuro en la institución.

Modric rechazó millonaria oferta de Al Nassr

El Al Nassr ha pasado de ser un equipo poco conocido a estar en la boca de todos, tras el fichaje de CR7. Ahora, el club de Arabia Saudita quiere ampliar la nómina de estrellas con Luka Modric.

De acuerdo al diario Marca, en los últimos días, el presidente y los dirigentes del club árabe han estado por Madrid tanteando la posibilidad de, en un futuro más o menos lejano, contar con el seleccionado croata en mención.

No obstante, Modric quiere continuar en el Real Madrid y en el club están complacidos con su deseo, el mismo que tiene toda la afición madridista. Como dato, previo al mundial, el jugador manifestó que su sueño era retirarse con los ‘blancos’.





