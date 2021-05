Por primera vez en cinco años, Zinedine Zidane salió a hablar directamente y sin tapujos sobre los árbitros. Esta vez reclamó contra Martínez Munuera, el juez del partido entre Real Madrid y Sevilla, en concreto por cobrar el penal de Militao que determinó el VAR, y no el de Benzema en el área sevillista en la jugada posterior. El técnico francés estalló y aseguró que no le valen las explicaciones.

“No entiendo nada. Si hay mano de Militao es mano del Sevilla también. No me ha convencido lo que me ha dicho. Nunca hablo del árbitro, pero hoy estoy enfadado. Al final es lo que hay, no vamos a cambiar nada. Estoy contento con mi partido, merecimos más porque la segunda parte fue espectacular”, dijo ‘ZZ’ sobre su conversación con el árbitro, desaprovechando la oportunidad de igualar la línea del Atlético de Madrid.

Sobre si ve algo raro o extraño en los arbitrajes hacia el Real Madrid, Zidane prefirió no entrar en discusión. “No voy a hablar más de eso. Ya lo hemos hablado. Me tiene que explicar el árbitro las reglas de la mano, pero ya está. Vamos a pelear a muerte hasta el final”.

Agregó: “Podemos hablar ahora... No se va a aclarar ahora y es lo que me molesta. Tenemos que pensar en los tres partidos que faltan. Estoy enfadado porque merecimos la victoria”.

El Real Madrid es segundo con 75 puntos, con mejor diferencia de goles que el Barcelona y a dos unidades del Atlético de Madrid. En el campeonato, restan tres jornadas y el ‘sprint’ final será de película para los tres más grandes de España.

“Si jugamos mañana el equipo va a estar. El ‘feeling’ es muy bueno, nos vamos a preparar bien los partidos”, señaló el entrenador.

Piqué contesta

Luego del encuentro, Zidane se dirigió a hablar con Martínez Munuera, el juez del partido, una imagen poco usual y que fue replicada en redes sociales por medio de un tuit de Movistar LaLiga, y que Piqué no desaprovechó.

El central del Barcelona, siempre en todas las salsas, replicó a un tuit en el que se mostraba esa imagen y soltó un mensaje que ya ha causado revuelo: “Hablando se entiende la gente”, dijo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO