Real Madrid a medias: Zidane fue muy crítico con sus suplentes ante Getafe y alabó a este juvenil

Real Madrid no mostró su mejor cara este jueves en partido frente al Getafe en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la jornada 34 de LaLiga Santander 2019. Y es que los dirigidos por Zinedine Zidane empataron sin goles y no gozaron de muchas chances de cara al arco contrario para abrir el marcador. En rueda de prensa, 'Zizou' tuvo contundentes palabras con los jugadores suplentes que entraron en acción.

" Quieres hacer cambios para mejorar, pero la verdad que los que han entrado no aportaron lo esperado. Esto es así. Insistimos en lo que estábamos haciendo bien en cuando al dibujo táctico. No ha cambiado nada", fue lo que dijo Zinedine Zidane. Como se recuerda, en Real Madrid ingresaron Marco Asensio, Toni Kroos y Lucas Vázquez en reemplazo de Gareth Bale, Federico Valverde y Brahim Díaz.

Justamente, el DT del Real Madrid elogió el partido que hizo Brahim y confesó que es de su gusto porque "no tiene miedo por jugar" y no desveló si seguirá en el club la próxima temporada o saldrá cedido. "Estoy contento porque ha hecho muy buen partido. Es un jugador que le gusta jugar y me gustan esos jugadores que no tienen miedo por jugar. Maneja las dos piernas, es rápido. Estamos contentos. Ha tenido calambres y por eso lo cambié", dijo.

El galo no desveló sus planes con Brahim de cara a la próxima temporada. "Ya veremos como con Llorente y los demás, lo importante es lo que estamos haciendo ahora y jugó bien. Me alegro porque me gusta como juega y ya veremos lo que pasa el próximo año".



Además, el entrenador francés fue parco en palabras cuando fue preguntado por la portería y su elección de Keylor Navas. "Ha jugado hoy y ya veremos quien lo hace el domingo. Soy el entrenador del Real Madrid y tengo que elegir. Esto se verá un su momento", añadió.

(Con información de EFE)

