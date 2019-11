Zidane dice basta: la exigencia al Real Madrid para que haga hablar a Gareth Bale ante los medios

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid, se mostró incómodo ante las preguntas sobre Gareth Bale , del que dijo que ya entrena y espera poder contar pronto con él, y pidió al club que saque a hablar ante los medios al galés para que despeje las dudas sobre su situación.



"Este tema ya es antiguo", comenzó diciendo Zidane cuando fue preguntado sobre el encuentro que tuvo con Bale a su regreso del viaje a Londres. "Está aquí, otra vez en el campo y poco a poco recuperando. Estamos con él para que vuelva con el equipo y nada más", informó.



Zidane fue preguntado en una segunda ocasión por Bale y no entró en detalles sobre su situación o el deseo de marcharse del Real Madrid. Pidió al club que sea el jugador el que responda a las preguntas de los periodistas.



"Está aquí y no tengo que hacer nada", respondió cuando se le preguntó si tiene que convencer a Bale para que siga en el Real Madrid. "Él entrena y ahí están vuestras preguntas pero él está aquí, trabaja, ya ha vuelto de su viaje, entrena y está mejor, no está disponible todavía. Hay que sacarlo a él a hablar con vosotros para que diga lo que piensa pero yo le veo bien", sentenció.



¿Qué viene para el Real Madrid?

Real Madrid enfrentará al Betis en el Santiago Bernabéu este sábado en el marco de la fecha 12 de LaLiga Santander. El partido, que está programado para las 3 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de ESPN 2, se antoja para los blancos como la oportunidad perfecta para alargar la buena racha. La última víctima fue el Leganes, que en Valdebebas cayó por 5-0.

