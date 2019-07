¿Reunión de emergencia? Zidane y Florentino se juntaron para hablar de la 'operación Pogba'

Ahora o nunca. En la interna del Real Madrid continúan estudiando los posibles próximos refuerzos del equipo luego de las llegadas de Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy y Rodrygo; y en este sentido, muchos medios en España afirmaron en su momento que el próximo en arribar al Santiago Bernabéu sería el francés Paul Pogba. Pero, si bien cierto que las negociaciones en un principio no parecieron llegar a un acuerdo, parece ser que Zinedine Zidane y Florentino Pérez aún lo mantienen en agenda.



Para una muestra un botón. Según informó este lunes el periodista español Josep Pedrerol en el programa de 'Jugones', tanto el entrenador del Real Madrid como el presidente de la entidad 'Merengue' se habrían reunido hace unos días para debatir acerca del estado de las negociaciones por el jugador del Manchester United. Es más, 'Zizou' incluso habría insistido en su fichaje puesto que lo considera una parte fundamental en su proyecto.

A pedido de Zinedine Zidane, la interna del cuadro 'blanco' empezó a trabajar en distintas formas para abordar el fichaje del campeón del mundo. No obstante, las negociaciones no fueron fáciles. El United pedía un mínima de 170 millones de euros, mientras que en el Madrid solo estaban dispuestos a abonar la suma de 120 'palos'. Esto llevó a que el trato no progresara, y hasta se habló de la posibilidad de que la Juventus intentara 'repatriar' a Pogba.



Recordemos que Pogba, de 26 años, llegó a Old Trafford en verano de 2016 por unos 100 millones de euros. En las tres temporadas vividas en el norte de Inglaterra, el galo ha marcado 24 goles en 92 partidos. Su nombre ha estado fuertemente vinculado al Real Madrid y a la Juventus desde la apertura del mercado de fichajes para la temporada 2019-20. ¿Qué le deparará el futuro?



