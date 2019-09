No es no: Zidane pide a tres figuras para Real Madrid en enero, pero Florentino se niega al pedido

El el último libro de fichajes en territorio europeo, Real Madrid fue uno de los grandes protagonistas no solo porque se hizo con los servicios de Eden Hazard, sino porque forzó para tener a Paul Pogba. Los merengues conversaron duramente semanas con Manchester United ya que el volante era un pedido expreso del técnico Zinedine Zidane , pero finalmente al mediocampista francés no lo dejaron salir y tuvo que quedarse en Old Trafford.

No obstante y pese a la resistencia del United en querer vender a Paul Pogba, una de sus piezas fundamentales en su esquema de juego, el DT del Real Madrid le ha pedido al presidente Florentino Pérez que haga un esfuerzo e intente su contratación para este mes de enero de 2020. Así lo reporta este miércoles el portal español Diario Gol.

El citado medio apunta que los ingleses están dispuestos a rebajar los 180 millones de euros que piden al Real Madrid por Pogba si es que los blancos ponen a una de sus figuras como moneda de cambio. Según apunta el programa El Chiringuito, Toni Kroos es el elegido de parte de los 'Red Devils' para que llegue por el mediocampista galo. Pero allí no queda la cosa.

El técnico del Real Madrid quiere echar mano del billete

En el comando técnico del Madrid consideran que no es suficiente con el fichaje del zaguero central brasilero Éder Militao. Su rendimiento no ha sido el óptimo pese a no jugar mucho y la mira está puesta en una de los principales defensas del Napoli: Kalidou Koulibaly. Sus buenas actuaciones en la Serie A son del gusto de 'Zizou', quien incluso ya lo pidió hace una temporada.

El último nombre que asoma a pedido de Zidane para su Real Madrid es Kylian Mbappé, a quien quiso para juntarlo con Eden Hazard y Karim Benzema. PSG le pidió hace poco que si iban por el delantero francés, Vinicius Junior era el apuntado para llegar como intercambio al Parque de los Príncipes. Estos tres jugadores son los que el DT ha puesto sobre la carpeta.

Sin embargo, Florentino se ha mostrado reacio a negociar por cualquiera de estos futbolistas. Considera que el tiempo oportuno para conversar por sus fichajes de cara al mercado de fichajes 2020-21 y no a inicios del próximo año. Por el momento, la alta plana dirigencial no tiene pensado hacerse de otros 'galácticos' para la mitad de campaña.

Kalidou Koulibaly ganó el premio de mejor defensa de la Serie A 2019. (Foto: Getty)

