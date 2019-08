¿Y si mañana no estás? Zidane pierde fuerza en el Real Madrid

No son días muy felices en el Real Madrid y eso que recién se ha disputado la segunda fecha de LaLiga. El triunfo de visita en Balaídos ante el Celta abrió una ventana de esperanza a un inicio de temporada bueno en el Bernabéu, pero el empate en casa frente al Valladolid reavivó los fantasmas que ya habían rondado en los amistosos de pretemporada. La 'Casa Blanca' parece no tener cómo cambiar su situación y el principal señalado es Zinedine Zidane.

El regreso del francés al banquillo generó mucha ilusión en los hinchas, directivos e incluso en el propio vestuario, luego de que desfilaran hasta tres técnicos la temporada pasada (Lopetegui, Solari y el mismo Zidane en la recta final). Pero han pasado las semanas y los partidos y este Real Madrid parece estar condenado a repetir la decepcionante campaña anterior.



Pretemporada para el olvido

Los amistosos de julio en Estados Unidos, lejos de ser un "sueño americano" para los madridistas, se transformaron en una pesadilla. Hagamos un repaso. Por la International Champions Cup, los blancos cayeron ante el Bayern Munich (3-1), sufrieron una goleada histórica ante el Atlético de Madrid (7-3), y solo empataron ante el Arsenal (2-2) en un duelo que finalmente ganó por penales.



Mientras que en los duelos siguientes, en Alemania por la Audi Cup, sumó una derrota ante el Tottenham (1-0) y una victoria ante el Fenerbahçe (5-3), la única en la pretemporada.



Si bien los jugadores y el mismo Zidane afirmaron que no había que tomar tan en serio esos resultados, el accionar del equipo hasta ahora solo ha reforzado dichos encuentros.

Los refuerzos

Tras culminar la temporada anterior, no había que hacer un adivino o estar en la interna del Real Madrid para saber que al equipo le hacían falta refuerzos. Zidane, quien aceptó regresar al banquillo, bajo la condición de tomar todas las decisiones en cuanto a fichajes, mandó su lista de altas y bajas.



En las oficinas del Bernabéu le complacieron en todo: llegaron Hazard, Mendy, Jovic, Militao, y salieron Ceballos, Vallejo o Reguilón, con los que el francés no contaba. Claro, quedó el sinsabor de que Florentino no pudo cumplir con la 'cereza del pastel': el traspaso imposible de Paul Pogba.



Pese a todos esos movimientos en el mercado, Zidane arrancó la temporada con la 'vieja guardia'; de hecho, hasta casi repitió el mismo once de hace dos años. El problema, claro está, es que esos 'veteranos', que tienen que dar el paso de llevar de regreso al Real Madrid a la estabilidad y al buen juego, ponen en juego la capacidad de 'Zizou'.

Así están las cosas en el Real Madrid respecto a Zidane, que aún cuenta con la confianza de los altos mandos, que consideran que él es el indicado para reflotar al equipo, tal y como lo hizo en su primera temporada al mando que culminó con la obtención de la tercera 'Orejona' consecutiva.



Pero esos tiempos ya quedaron atrás, y "no se le puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos", como reza el dicho.



El margen de error del francés aún es amplio, aunque no hay que olvidar lo que le pasó a Julen Lopetegui la temporada pasada: fue cesado de su cargo tras diez jornadas de Liga, con el equipo situado en el noveno puesto de la clasificación.

