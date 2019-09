¿Nos quiere tomar el pelo? Zidane no se enteró de los resultados de los premios ''The Best 2019''

► Todo ocurrió en los 'The Best': Neymar pacta su 'fuga' del PSG y su vuelta a Barcelona toma fuerza en 2020



El trabajo de Zinedine Zidane en el Real Madrid fue reconocido en el 2017. El francés se llevó a casa el premio al mejor entrenador en la gala de The Best. Dos años después, el estratega desveló que no siguió la ceremonia de FIFA.

El técnico de los madridistas, entonces, no quiso valorar si la primera victoria de Lionel Messi, como el mejor jugador de la temporada, ha sido justa o no.

“Ni la vi ni me enteré (de la gala de The Best). Del resto no voy a decir si lo merecen o no. Es lo que eligen ellos”, señaló Zidane en la conferencia previa al partido entre Real Madrid y Osasuna por la Liga Santander.

“Me alegro porque mis jugadores tengan un premio”, añadió el francés, para referirse a la elección de Marcelo, Sergio Ramos, Eden Hazard y Luka Modric en el mejor equipo de la temporada para FIFA.

