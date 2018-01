A inicios de este 2018, la prensa española aseguró que Kepa Arrizabalaga iba a dejar Athletic Club de Bilbao para fichar por Real Madrid. Que la contratación del joven portero era un hecho y que estaba atado. Sin embargo, Zinedine Zidane indicó hace días que estaba contento con su plantel y que no quería fichajes, el arquero se cansó de esperar la llamada de Florentino Pérez y terminó renovado con su club.

Este martes, Zinedine Zidane habló para los medios locales y allí fue consultado respecto al por qué de la decisión de finalmente no ir a poco Kepa. Se mostró contundente al mencionar que está más que contento con los jugadores que tiene y que - por el momento - no necesita a nadie más.

"Los jugadores en junio todos pueden venir si la estrategia del club es cambiar algo con el entrenador. La mía y la de la dirigencia ahora es no cambiar nada. Me molesta escuchar algunos comentarios que dicen que al final yo he ganado (sobre la no firma de Kepa Arrizabalaga", sostuvo Zidane en rueda de prensa previo al choque con Leganés por la vuelta de cuartos de Copa del Rey.

Kepa Arrizabalaga no jugó las Eliminatorias Rusia 2018 con España. (Foto: Getty) Kepa Arrizabalaga no jugó las Eliminatorias Rusia 2018 con España. (Foto: Getty)

Asimismo, se mantuvo en el perfil de no emitir muchas declaraciones respecto a jugadores que no están en su actual plantel. "Del resto no me ocupo. No quiero hablar de jugadores que no están en el Madrid. El otro día dije algo de alguien y lo interpretaron como que lo quiere aquí", añadió.

Como se recuerda, Kepa Arrizabalaga firmó con el Athletic Club hasta mediados del año 2023 y su cláusula de rescisión subió a 80 millones de euros. Tal parece que al final no lucirá sus atajadas en el Estadio Santiago Bernabéu.