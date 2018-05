Pese a que esta temporada el Real Madrid no hizo grandes contrataciones y por el contrario, dejó ir a figuras de la talla de James Rodríguez o Álvaro Morata, Zidane no tuvo mayores problemas para afrontar los torneos con jugadores jóvenes como Jesús Vallejo, Marcos Llorente o Dani Ceballos, aunque aún no tocó a 'La Fábrica'.

Vallejo llegó del Eintracht Frankfurt; Llorente, del Deportivo Alavés; mientras que Ceballos, del Betis. Pero el técnico francés, aún no hizo jugar a ningún canterano en la Liga Santander , una 'tradición' que el Madrid supo respetar en los últimos 10 años. De hecho, la última vez que alguien del Real Madrid Castilla no sumó minutos en el primer equipo en el torneo español fue en la temporada 2007-08, con Schuster como técnico.



En la temporada pasada, Álvaro Tejero fue el único representante del Castilla en la Liga: jugó unos minutos ante el Depotivo en Riazor, pero le sirvió para debutar con el primer equipo en el torneo doméstico, y para contribuir a seguir esta sana costumbre.



Ahora, a falta de tres fechas para que concluya la Liga, Zidane podría continuar o acabar con esta 'tradición' de 10 años. Ya sin nada que pelear en España y con la final de la Champions League por delante, 'Zizou' podría echar mano de 'La Fábrica' para los cotejos que restan: ante el Sevilla, Celta y Villarreal.

Esta es la plantilla del Castilla dirigida por Santiago Solari

Plantilla Real Madrid Castilla (Foto: realmadrid.com) Plantilla Real Madrid Castilla (Foto: realmadrid.com)