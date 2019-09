Le respira en la nuca: Zidane, contundente sobre rumores que sitúan a Mourinho en el Real Madrid

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



► ¡Y Dembélé al carrer! Barcelona decide su venta y ya tiene a un reemplazo de solo 30 millones de euros

El irregular inicio de temporada en LaLiga, sumado a la goleada sufrida en París por la Champions League, han disparado los rumores de una posible salida de Zinedine Zidane y de la vuelta de Mourinho. El técnico francés fue consultado sobre estos dichos de la prensa española y lejos de intentar desviar el tema, le hizo frente y respondió de manera contundente.

“ No me molesta. Es así. La situación es esta. Cuando las cosas van así...tenemos que cambiar todo. Es difícil, pero es la realidad. Mañana son 90 minutos contra un buen equipo y hay que ir a ganar”, aseguró ‘Zizou’.

Zidane todavía está motivado con el proyecto del Real Madrid. Además, el estratega galo prometió esforzarse para revertir la situación adversa y mejorar la imagen del primer equipo en todas las competencias.

“Me siento fuerte. Si tengo que leer la prensa, estoy fuera, pero me han enseñado a no rendirme nunca y seguir trabajando hasta el último minuto. Lo que he hecho siempre”, añadió el DT de la ‘Casa blanca’.

De otro lado, Zidane no está sorprendido por la cantidad de críticas recibidas en los últimos días. “Siempre hemos tenido dificultades, incluso ganando. No solo como entrenador, hemos tenido periodos más complicados que este”, agregó.

‘Zizou’ descartó que la directiva del Real Madrid le ha retirado la confianza. “El club siempre me ha respaldado, toda la gente que trabaja aquí. Si no fuese así, mejor salir”, concluyó el técnico francés.

► ¡Se suma la 'MSG'! Los últimos tridentes ofensivos del Barcelona que dieron que hablar [FOTOS]



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► ¡Con más de una sorpresa! Brasil dejó afuera a Vinicius de lista convocados para amistosos en octubre