Parece un ida y vuelta de nunca acabar, aunque el técnico francés parece ya cansado de lo mismo. Zinedine Zidane ofreció una rueda de prensa en la previa del duelo entre Real Madrid y Real Betis de este sábado por la tercera fecha de LaLiga Santander, en la que inevitablemente fue consultado por Gareth Bale. El estratega galo le puso punto final al ‘caso’ de su expupilo. O al menos eso intentó.

“Nada, no contesto a Gareth, lo vuelvo a decir: le deseamos lo mejor en lo que le viene. Nosotros estamos con lo nuestro. Y ya está”, dijo Zidane en alusión a las últimas declaraciones que han aparecido desde el entorno del futbolista. Para ser más exactos, de parte de su agente.

“En mi opinión, no fue tratado correctamente. Es difícil señalarlo, pero creo que alguien que haya logrado lo que ha logrado para un club, en siete años, debería haber sido tratado mejor. No quiero culpar a nadie ni meterme en eso. Creo que lo que hicieron los aficionados fue una vergüenza y el club no ayudó.”, declaró Jonathan Barnett s en BBC Radio 4.

Fichajes

Ya la directiva del Real Madrid había avisado que no ficharían esta temporada para aliviar el impacto económico generado por la crisis del coronavirus; sin embargo, Zidane no descartó que alguien llegue al club en el último tramo del mercado de fichajes

“Puede pasar de todo hasta el 5 de octubre. Eso os interesa, pero estoy contento con mi plantilla, es la mejor, confío plenamente en ella. Trabajaremos para estar bien físicamente y si estamos bien preparados, podemos competir y llegar a los objetivos, que es ganar”, apuntó el francés.

Real Madrid se mide este sábado en el Benito Villamarín frente al Real Betis, en el marco de la tercera jornada de LaLiga Santander. Precisamente, sobre el rival, ‘Zizou’ apuntó que se trata de “un buen equipo de esta Liga, sabemos cómo han empezado. No cambia nada, queremos hacer un buen partido, lo que estamos haciendo, lo que hicimos en Anoeta. Mejorar, siempre se puede mejorar”.

