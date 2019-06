'Cortocircuito' en el Madrid: Zinedine Zidane y Florentino Pérez 'enfrentados' por Gareth Bale

Desequilibrio. El mercado de fichajes no solo tiene "muy emocionado" a Zinedine Zidane, como el propio entrenador francés lo confesó hace algunos días, sino también molesto con Florentino Pérez por la situación de Gareth Bale en el Real Madrid. La situación, que parece simple, es la siguiente: el técnico no lo quiere en su plantilla, mientras que el presidente 'blanco' cree que aún no es tiempo para que el galés salga.

Para Zidane, Florentino debió vender a Bale hace dos temporadas, incluso, pero el mandamás del Madrid se negó por dos razones: no iba a estar dispuesto a dejar ir a uno de sus últimos 'galácticos' la misma temporada en la que se marchó Cristiano Ronaldo, y porque hubiese sido demasiado 'impopular' vender al galés luego de su doblete en la final de la Champions League en Kiev ante el Liverpool.



Pero el regreso de Zidane al banquillo trajo consigo 'nuevas reglas' que impuso el estratega: hacer y deshacer a su antojo las altas y bajas de la plantilla. 'Zizou' manda y Florentino ejecuta.



Y así se ha cumplido hasta la fecha. De hecho, cada una de las recientes incorporaciones del Real Madrid han sido pedidos del técnico: Eden Hazard, Rodrygo, Ferland Mendy, Luka Jovic y Eder Militao. Solo falta que le cumplan con Paul Pogba.

Sin embargo, la situación de Gareth Bale ha creado una atmósfera de tensión entre el entrenador y el presidente. Situación a la que el agente del futbolista ha contribuido al asegurar hace una semana que por ninguna circunstancia su patrocinado saldrá a préstamo.



Gareth Bale, de 29 años, ha ganado cuatro ediciones de la Champions League desde que llegó al Madrid desde el Tottenham en 2013, por 100 millones de euros, un traspaso récord en su momento.



Pero con el paso de las temporadas fue perdiendo peso con cada entrenador, al punto de ser duramente criticado por los hinchas y los medios españoles el curso pasado, luego de no haber logrado llenar el vacío dejado por la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.

