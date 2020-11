Real Madrid sufrió el último domingo una dura derrota (4-1) ante Valencia en Mestalla por la fecha 9 de LaLiga Santander. A pesar de que la temporada recién empieza a tomar formar, hay quienes empiezan a cuestionar el trabajo de Zinedine Zidane. Sin embargo, el entrenador francés se encuentra muy bien respaldado.

Así lo aseguró el periodista Eduardo Inda, que en su visita semanal a ‘El Chiringuito’ explicó que, tanto la directiva como el vestuario, confían ciegamente en el trabajo de Zidane. Creen que el mal momento pasará a medida que los jugadores encuentren su mejor nivel.

“En el club hay tranquilidad absoluta. La cúpula considera que Zidane es el entrenador con mejor palmarés en Champions de la historia. El año pasado ganó una Liga y eso también está presente. En Valencia el equipo jugó, pero tenía dos bajas importantes, sobre todo la de Casemiro, y mala suerte. Otra cosa es que no haya equipo”, dijo el citado periodista en el programa de TV española.

Inda explicó también que si bien no se entienden algunas decisiones que toma en el equipo, Zidane tiene mucho crédito con los dirigentes y jugadores del Real Madrid. Ninguna de las partes quiere oír de un cambio de entrenador ni nada parecido.

“La confianza en Zidane de momento es plena, pero es evidente que no se entienden algunas decisiones. No se entienden que al principio de temporada jugasen dos canteranos y que ayer Kroos y Mendy estuviesen en el banquillo, mientras que Lucas fuese titular. La plantilla está a muerte con Zidane y no quieren oír hablar de cambios”, explicó Inda.

Desde su asunción como entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane ha ganados dos Ligas y tres Champions League.





