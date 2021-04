El inesperado, para muchos, viaje de Mino Raiola, representante de Erling Haaland, y el padre del delantero a España ha generado todo tipo de revuelo y repercusiones, como era de esperarse. El delantero se debate entre el Real Madrid y FC Barcelona y sobre esto precisamente fue consultado Zinedine Zidane, en la previa del encuentro de la ‘Casa Blanca’ ante el Eibar por LaLiga.

El francés no quiso comentar el posible fichaje de Erling Haaland por el club ‘blanco’. “Me canso de decir lo mismo. No voy a decir nada ni voy a entrar en lo que pueda pasar fuera. No sé lo que va a pasar el próximo año. Yo no me meto en nada, cada uno hace las cosas que cree conveniente. Mi trabajo únicamente es preparar muy bien el partido de mañana”, despejó el entrenador, con respecto a que el noruego pueda jugar en el Bernabéu.

En este sentido, recordó que su equipo entra “en un tramo de la temporada donde todos los partidos son importantes”. “Nos faltan 15 finales y queremos ir hasta la final. Empezamos con el partido de mañana y sabemos el rival que tenemos”, sentenció antes de recibir este sábado al Eibar.

Decisión tomada

Mino Raiola y el padre del futbolista pondrán rumbo a Inglaterra para reunirse con los grandes de la Premier League, donde el Manchester City quiere convertir a Erling en el mejor pagado de toda la historia del torneo inglés, con un salario que se elevaría nada menos que a 36 millones de euros por temporada.

Sin embargo, el paso por Reino Unido sería solo una cortina de humo, pues tanto Raiola como el entorno del delantero del Borussia Dortmund ya tienen decidido el futuro del futbolista de 20 años: jugará en España.

Así lo asegura ‘Deportes Cuatro’, que adelanta que las visitas a Laporta y Florentino fueron fructíferas. Y el viaje a Reino Unido es solo una manera de que Real Madrid y Barcelona no se confíen y ya de paso, conseguir inflar un poco más la operación.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO