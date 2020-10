Zinedine Zidane está viviendo un momento increíble cuando tiene al Barcelona al frente. Como técnico, el francés no ha perdido ante lo culés en el Camp Nou: tres triunfos y tres empates. Sin embargo, el Real Madrid no venía bien y las críticas llegaron de todos lados, por lo que aprovechó la rueda de prensa tras el triunfo para mandarle una ‘chiquita’ a sus detractores.

“Muy injusto no sé si con el equipo o conmigo. Me alegro por los jugadores, son ellos los que pelean y cuando ves esta piña significa que este equipo tiene carácter. Hoy lo hemos sacado como equipo. Estoy orgulloso de mi equipo. Me alegro por los jugadores. Es un triunfo de equipo. Hemos hecho el partido perfecto”, dijo tras el triunfo 3-1 en el fortín catalán.

“No sé si injusto o no. Al final no va a cambiar y lo hemos hablado tantas veces. Yo puedo estar muy orgulloso de mi equipo. Jugamos con un equipo que en su campo te puede meter en problemas y hemos tenido dos o tres ocasiones para hacer más goles. Hay que disfrutar tras los comentarios que hicieron. Hay que descansar bien y pensar”, agregó.

Y es que el Madrid venía de caer ante el Shakhtar Donetsk por Champions League en el Alfredo Di Stéfano, el mismo recinto donde cuatro días antes había caído ante el Cádiz por LaLiga y el sindicado fue el entrenador francés.

“Al final hicimos un buen partido jugando con un equipo que sabemos que es abierto, que jugaba también. Me alegro por los jugadores porque al final se trata de eso, después de los últimos días de todo lo que dijeron. El equipo después de Modric se ha visto al equipo ahí, como una piña. Son ellos los que pelean en el campo. Podemos disfrutar de lo que hicimos”, dijo ‘Zizou’ para seguir fortaleciendo la imagen de sus jugadores.

Sobre el penalti a Ramos

Zidane también se refirió a la polémica que hubo en el partido y que cambió lo que venía siendo el empate entre el Madrid y Barcelona: la acción de Lenglet sobre Ramos que el VAR decidió como penal y marcó el 2-1.

“Hay un árbitro, ha ido a mirar la jugada y pitó penalti. No hablo nunca de los árbitros, cuya labor es difícil, y no voy a empezar hoy. Merecemos nuestra victoria porque terminamos 1-3, pudimos marcar más. Hay que pensar en nuestro triunfo merecido”, dijo ‘Zizou’.