Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no cree que su equipo haya dado un paso atrás en la lucha por el título de LaLiga este domingo tras empatar en Getafe. A pesar del amargo 0-0 fuera de casa en la recta final del campeonato, todavía “quedan muchos puntos” por jugar, destacó el francés luego del partido marcado por un gol anulado a Mariano Díaz, que prefirió no comentar.

“No tengo que decir nada, el árbitro está ahí para decidir si hay fuera de juego o no y ya está”, dijo sobre la acción polémica del encuentro. “Hay que felicitar a los jugadores porque no ha sido fácil. Defensivamente estuvimos muy bien pero ofensivamente nos ha faltado algo. Tenemos que seguir porque quedan muchos puntos”, añadió.

Pese a la cantidad de bajas que lo dejaron prácticamente sin titulares en el Coliseum Alfonso Pérez, el técnico madridista no dejó una palabra de queja.

“Nosotros no tenemos límite y vamos a seguir peleando hasta final de temporada, pase lo que pase. Anímicamente estamos bien, ha sido un partido con estas circunstancias pero tenemos que seguir adelante”, manifestó.

“No estoy preocupado, es lo que hay, es verdad que están pasando muchas cosas y nos dejan muchas bajas pero es lo que hay. No es solo para nosotros, muchos equipos están sufriendo de la misma manera”, agregó.

Zidane felicitó a todos los jugadores que participaron por su esfuerzo y tuvo palabras de cariño hacia los tres canteranos que acabaron el partido.

“Tengo que felicitar a todos mis jugadores porque no es fácil y han hecho un buen partido. Lo han intentado hasta el final, lo han peleado y es lo que hay. Cuando ganamos tenemos que seguir y ahora lo vamos a hacer de la misma manera”, manifestó.

“Los canteranos tienen mucho futuro, son muy buenos y han estado muy serios. El partido de Chust ha sido muy bueno, jugó con carácter, Antonio entró por primera vez y a Arribas le conocemos. Tienen futuro. Todos los que jugaron lo han intentado, la derrota es rendirse, el resto es camino”, valoró.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR