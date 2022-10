No cabe duda que muchos jugadores se muestran agradecidos con la dirección técnica de Pep Guardiola. El estratega es catalogado como uno de los mejores del mundo y Robert Lewandowski se encargó de reafirmarlo tras recordar cuando lo dirigió en Bayern Múnich y agregó que esto fue una clave para su rápida adaptación en Barcelona donde juega su primera temporada.

“Dos años con Pep Guardiola fueron como diez. Supe mucho sobre el Barcelona y cómo fue su etapa aquí y entendí claramente de lo que me estaba hablando. Todo esto me facilitó la adaptación a sus tácticas y su idea de fútbol. Me he sentido preparado para dar este paso. No es como si estuviera aquí de un día para otro sin saber lo que debo hacer. Gracias a Pep, ha sido más fácil la adaptación al Barça”, dijo a la revista del Barça.

Además, no paró de llenar de elogios al estratega español afirmando que cambió su idea de ver este deporte bajo argumentos relacionados a otros aspectos.

“Es un grande. Tiene una forma increíble de pensar a nivel táctico. Me hizo cambiar mi idea del fútbol. Aprendí a mirar este deporte no solo como futbolista, sino también a observar la táctica. Entendí, desde dentro y desde fuera, qué movimientos es necesario hacer para que mejore el equipo, no solo para mí”, apuntó el delantero.





Su llegada a Barcelona

Con goles bajo el brazo, Robert Lewandowski decidió fichar por Barcelona tras una larga espera de negociaciones que implicaron ajustes económicos. Sin embargo, desde su llegada todo es felicidad y también explicó cómo fue esta gestión para hacer posible su arribo a tienda azulgrana.

“Cuando hablé con Mateu Alemany y con el presidente Laporta, entendí que querían que viniera y que harían todo lo posible para que así fuera. Esta fue la señal que me hizo ver que era el momento de venir. Percibí que estaba preparado para unirme al proyecto del Barça y disfrutar. Este es un proyecto de futuro”, mencionó en la entrevista.

“He venido no solo por mi calidad o por el rendimiento que puedo ofrecer, sino también para ayudar a los compañeros a jugar mejor. La pasada temporada vi el potencial que tienen jugadores como Gavi, Pedri y Ansu. Estoy seguro de quenos demostrarán sus cualidades. La combinación entre veteranos y jóvenes que existe en nuestra plantilla será muy buena”, cerró.





