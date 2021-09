En tiempos donde los clubes buscan resolver sus carencias fichando futbolistas consolidados, suena extraño –motivado por el truncado traspaso de Kylian Mbappé– que el Real Madrid no haya caído en esa corriente para la temporada 2021-22. Esa curiosidad se reafirmó con el último triunfo blanco sobre el Inter de Milán en la Champions League, pues el promedio de edad de los tres jugadores que orquestaron el 0-1 definitivo fue de 20.3 años: pase de Federico Valverde (23) al espacio, centro de Eduardo Camavinga (18) y golazo de Rodrygo Goes (20). Precisamente este último, que volvió a aparecer en un encuentro clave, está pidiendo a gritos más chances en el equipo de Carlo Ancelotti.

Hace solo un mes, el diario deportivo ‘Don Balón’ informó sobre la presión que existía desde la oficina de Florentino Pérez, presidente del club, sobre el atacante brasileño. “Florentino no quiere esperar más para ver sobre el renovado Bernabéu la explosividad de aquel jugador que marcaba las diferencias en el campeonato brasileño con suma autoridad”, señaló la fuente del citado medio.

Esta será la tercera temporada de Rodrygo en el Real Madrid y, tal como viene sucediendo con Vinicius Júnior, muchos esperan que empiece a consolidar su carrera para que justifique los 45 millones de euros que pagaron por él al Santos de Brasil en 2018. Ancelotti no es un técnico al que sea fácil convencer, y más si tiene opciones en el banquillo con mayor jerarquía como Gareth Bale, Lucas Vázquez o Marco Asencio. No obstante, si continúa apareciendo oportunamente como ante el Inter, el italiano sabrá darle ese lugar que necesita para mostrarse.

Rodrygo volvió a ser determinante en el Real Madrid marcando el gol del triunfo sobre el Inter de Milán por la Champions League. (Foto: EFE)

Un tipo de récords

Las primeras presentaciones de Rodrygo Silva de Goes (Osasco, São Paulo, Brasil, 9 de enero de 2001) en el Real Madrid generaron mucha ilusión. Después de intercalar partidos con el Castilla y algunas convocatorias con el plantel principal, el extremo debutó en la sexta jornada de La Liga Santander 2019-20 ante el Osasuna, marcando su primer gol a tan solo 95 segundos de haber pisado el campo. Un registro que, además de poner patas arriba al Santiago Bernabéu, rompió con varios récords de un solo golpe: se convirtió en el primer futbolista nacido en el siglo XXI en anotar con los merengues, el más rápido en hacerlo en el torneo doméstico español por encima de David Beckham (124 segundos) y el tercer más joven en la historia del club con 18 años y 259 días, solo por detrás de Alberto Rivera (17 años y 111 días) y Manolo Sanchís (18 años y 195 días).

Por si fuera poco, en su segundo encuentro en la Champions League se despachó con hat-trick frente al Galatasaray, estableciendo nuevos registros para su colección: se puso solo por detrás de Raúl González Blanco (18 años y 113 días) como el jugador más joven en anotar tres goles en un solo partido de la máxima competición europea (18 años y 301 días). “Estaba tan tranquilo. La madre llorando y él a su aire, como si no hubiera hecho nada extraordinario”, comentó uno de los allegados del plantel sobre cómo vivió Rodrygo aquella noche mágica.

Rodrygo le marcó un histórico hat-trick al Galatasaray por la fase de grupos de la Champions League 2019-20. (Foto: AFP)

Un fichaje que quemó etapas

La llegada de Rodrygo al Real Madrid no se dio de un momento a otro como parte de esa política de fichajes que en su momento permitió contratar a Vinicius, Valverde, Ødegaard o Casemiro, sino que se fue construyendo desde que lo contactaron por primera vez cuando aún tenía 12 años, allá por el año 2013. Juni Calafat, ojeador del club en Sudamérica, había recibido el encargo de conseguir un delantero habilidoso, ágil y con las condiciones necesarias para ser explotadas a futuro. Desde el Santos –con quienes ya habían trabajado en el pasado cuando ficharon a Robinho– le dijeron: “Tenemos un niño buenísimo, se llama Rodrygo”.

Para entonces el nacido en Osasco todavía era un adolescente, y por más que lo dejó impresionado desde el primer instante, Calafat no quería apresurar las cosas y decidió darle un tiempo prudencial para que vaya progresando en su crecimiento dentro del club brasileño. Como apoyo, Nick Arcuri, el agente intermediario del jugador, tenía el trabajo de enviar semanalmente a Madrid una cinta con sus partidos completos.

Cuando Rodrygo cumplió 17 años y ya había disputado importantes partidos en la Copa Libertadores, el Brasileirao y el Torneo Paulista, clubes como el PSG, Barcelona y Liverpool empezaron a tocar la puerta del Santos. Para evitar que toda la operación gestada desde hacía varios años se trunque, Florentino Pérez llamó desde Madrid para acelerar los trámites del fichaje. Curiosamente, este se cerró en la misma cafetería donde Neymar estampó su firma antes de marcharse al Camp Nou.

Antes de incorporarse al Real Madrid, Rodrygo se mantuvo prestado en el Santos durante la temporada 2018-19. (Foto: Agencias)

Antes de incorporarse al Real Madrid Castilla y pasar por el filtro de Zinedine Zidane, Rodrygo se quedó prestado en el Santos durante la temporada 2018-19. Para mantenerlo controlado desde la capital de España, el club envió a un agente para que monitoree su progreso y lo prepare en todos los aspectos antes de que le toque subirse al avión.

El futuro es hoy

El padre de Rodrygo, Eric Goes, siempre quiso que su hijo fichase por el Real Madrid. El trabajo duro permitió que ese sueño se hiciera realidad más temprano que tarde. Sin embargo, lo más difícil no siempre es llegar, sino mantenerse. Por ahora, el atacante ha venido sirviendo como una pieza de recambio tanto para Zidane en su momento, como ahora para Carlo Ancelotti. Su gol al Inter es solo la demostración que puede ser útil en esos partidos cerrados y complicados, en donde los espacios reducidos limitan la inventiva para algunos futbolistas, pero que para alguien como él, que comenzó su formación en la escuela de futsal del Santos, no es un problema.

“Siempre quiero jugar. Siempre que estoy en el campo puedo hacer algo por el equipo pero respeto al entrenador, yo voy a entrenar para estar listo cuando llegue mi oportunidad”, dijo el ‘21’ después de darle la victoria a su equipo. “Todos los años ha sido difícil, el Madrid es así y siempre va a ser difícil”, sentenció.

Temporada Partidos jugados Minutos disputados Goles Asistencias 2019-20 26 1354 7 3 2020-21 33 1299 2 8 2021-22 (En curso) 5 85 1 0

Estos son los registros de Rodrygo durante las tres temporadas que lleva en el Real Madrid.

Para Rodrygo el objetivo debe ser solo uno: si quiere demostrarle a Carlo Ancelotti que con 20 años ya está listo para darle un salto cualitativo al ataque del Real Madrid, tiene que replicar con consistencia y sin intermitencia su rendimiento ante el Inter. Ya lo dijo Zidane cuando avaló su contratación: “Rodrygo es alegría”. Bueno pues, ya es hora de que salpique esa alegría a la hinchada merengue.

Rodrygo quiere convencer a Carlo Ancelotti para ganarse un lugar en el equipo titular del Real Madrid. (Foto: Agencias)

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR