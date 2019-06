''No soy el nuevo Neymar'': Rodrygo evitó las comparaciones en su presentación con el Real Madrid

Nuevos aires. Rodrygo Goes mostró su felicidad por convertirse en jugador del Real Madrid ese martes, en un momento en el que sintió cumplir "el sueño de todos los niños de Brasil", tras una operación que confesó "se concretó en 20 minutos" por sus ganas de vestir la camiseta blanca de uno de los clubes más grandes en la historia de este deporte. Asimismo, la 'joya' brasileña aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a quienes lo comparan con Neymar Jr., uno de sus ídolos de infancia.



¿Qué dijo? Bueno, en realidad era de esperarse que por su formación en Santos y su talento, la prensa tratara de vincularlo con el '10' del PSG de algún modo, pero el joven jugador de apenas 18 años zanjó la comparación con contundencia: "¿El 'Neymar del Real Madrid'? Neymar hay uno solo, yo quiero ser el Rodrygo del Madrid", aclaró Rodrygo, considerado por muchos como uno de los futbolistas más prometedores de la actualidad.



Con menos nervios que en el palco de honor, donde fue más breve en su corto discurso en castellano, Rodrygo demostró que tiene muy avanzado el dominio del idioma. Intercaló respuestas con el portugués para dejar claro que cumple su gran deseo y está a disposición del club para intercalar, si hace falta, sus presencias en el primer equipo y en el Castilla.



Asimismo, Rodrygo comparó su juego con el de compatriotas como Robinho y Neymar, jugadores con los que dijo se identifica, y destacó entre sus grandes referentes a Ronaldo Nazario y Roberto Carlos que hicieron historia en el Real Madrid. "Soy un delantero rápido, me gusta hacer muchos goles y regates", explicó.



Aunque aún no ha hablado con Zinedine Zidane, el joven brasileño dijo que está "deseando" que le entrene y que prefiere jugar "por las bandas". En su cabeza no está clara aún la decisión del técnico francés sobre el equipo en el que jugará. "Eso es una cosa que no pienso. Estoy a disposición del club para jugar en el Castilla o en el primer equipo", sentenció Rodrygo. ¿Cómo crees que le irá?



