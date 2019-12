Estuvo en Israel para un partido benéfico regalando magia y sonrisas como de costumbre. Durante su visita, Ronaldinho fue entrevistado por un periodista de ‘El Mundo’, donde habló de lo que fue su carrera profesional, donde fue jugador e ídolo de Barcelona. También se refirió a Messi, al que califica como “el mejor jugador del mundo desde hace 10 años”.

Al mismo tiempo, ‘Ronnie’ también habló sobre Neymar, su amigo y al que considera el actual ídolo de Brasil. Para el ex ’10′, sería un sueño volver a ver juntos a sus dos amigos y grandes futbolistas rompiéndola en el club de Ciudad Condal.

“A mí me gusta que mis amigos sean felices, no importa dónde. Pero es lógico, me encantaría verlo otra vez en Barcelona junto a Suárez y Messi. Juntos hicieron cosas increíbles”, le dijo Ronaldinho al periodista Sal Emergui.

Rijkaard, su mejor mentor

El brasileño confesó también con qué técnico se sintió más cómodo en su carrera, siendo la leyenda holandesa, con quien coincidió cuando llegó a Barcelona para cambiar la historia, aunque no se considera el ‘salvador’.

“Yo no llegué como salvador sino como pieza importante dentro de un proyecto con un gran entrenador y grandísimos jugadores que llegaron, y con los que ya estaban. Tuve suerte de llegar en un momento muy importante para el club. Un momento de muchos cambios y algunas cosas salieron bien”, le confesó a Emergui.

Messi, un gran amigo

Sobre el nuevo campeón del Balón de Oro, Ronaldinho dijo que “nos conocimos y empezamos a jugar juntos. Para mí es motivo de mucho orgullo haber participado en el inicio de su carrera”, dice. ¿Le dio algún consejo?, preguntó Sal Emergui. “No, él ya sabía lo que tenía que hacer. Siempre hemos hablado de amigo a amigo. Gracias a Dios, aún nos llevamos muy bien”.

