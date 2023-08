En medio de la gran polémica que generó el beso en la boca que le dio a Jenni Hermoso, según la prensa española, Luis Rubiales le comunicó el jueves a su entorno cercano que renunciaría al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Sin embargo, el dirigente ha sorprendido a todos este viernes en la Asamblea General al anunciar que no tiene en mente dimitir. En medio de gran presión para que abandone el cargo, Rubiales denunció que en su caso “se está ejecutando un asesinato social” del que se defenderá en los Tribunales, aunque pidió perdón “sin paliativos” por lo ocurrido tras la final del Mundial femenino.

“Aquí no se esta tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. Más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos”, afirmó en su discurso.

“Van a por mí con todo, por tierra, mar y aire. Más de cien querellas, denuncias en todo tipo de juzgados, peticiones siempre del mismo y sus títeres en el CSD. A algunos les molesta que esté aquí porque del fútbol modesto voy a hacer un fútbol digno. Hay que diferenciar y aprender una lección de lo que es la igualdad (...). Es una lección de vida. Mis hijas sí son feministas de verdad y no el falso feminismo que hay por ahí”, añadió el cuestionado directivo del fútbol español.

También criticó lo que definió como “falso feminismo”, el que a su juicio “no busca la justicia y la verdad, no le importan las personas sino ponerse una medalla y decir que están avanzando cuando es todo lo contrario”.

“¿Qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente, a las que de verdad se las ha agredido sexualmente? A estas personas que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender en los juzgados. Voy a ejercer acciones”, anunció el presidente de la RFEF.





Sobre el beso a Jenni Hermoso





Sobre la polémica generada por el beso a la jugadora Jenni Hermoso tras ganar el Mundial dijo: “Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración”, aseguró durante su intervención.

Rubiales relató la acción y como se inició tras un acto de la futbolista que le levantó del suelo entre abrazos. “Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”.

“Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también”, añadió Rubiales, para quien no se trata de hacer justicia “sino de ejecutar un asesinato social”.

Luego de conocer el discurso de Rubiales, el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció que presentará las denuncias contra Rubiales ante el Tribunal Administrativo del Deporte, donde pedirá la suspensión del directivo español.

La conducta de Rubiales ha recibido la condena de amplios sectores del deporte y la sociedad española, que vio con sorpresa las imágenes no solo del beso a Jenni Hermoso, sino también aquellas en las que Rubiales aparece en el palco y celebra tomándose de los genitales junto la Reina Leticia de España y las autoridades de la FIFA, entre otras perlas de una noche que ha puesto al presidente de la RFEF al borde del abismo.





