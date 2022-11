Gerard Piqué cumplirá este sábado su último partido como profesional en el Camp Nou tras una larga trayectoria en la que ganó todos los títulos posibles con el Barcelona. El zaguero ya se encuentra en el recinto deportivo que tantas veces lo aplaudió para ponerse las botas y enfrentar al Almería en duelo válido por la decimo tercera jornada de LaLiga Santander.

El catalán llegó a la cancha azulgrana varios minutos antes del cotejo al lado de sus pequeños hijos Sasha y Milan, según se pudo ver en un video que publicó el Fútbol Club Barcelona mediante sus redes sociales. “¡Hoy es tu día, Geri!”, se lee en el post de la entidad española.

Como se recuerda, el pasado jueves defensor central comunicó por medio de sus redes sociales que colgaría las botines, tras el último partido que dispute Barcelona este año, por lo que no culminará la presente temporada.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo el aún futbolista en un video donde aparecen pasajes suyos a lo largo de su carrera profesional.

“Hace semanas y meses que muchos hablan de mí y hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí. Como muchos de vosotros, soy del Barça de toda la vida”, agregó uno de los jugadores con más títulos en la historia del fútbol.

Gerard Piqué llegó a la entidad catalana apenas con 10 años, pero entre 2004 y 2008 pasó al Manchester United -club que en la campaña 2006-2007 le cedió al Real Zaragoza-. Con el cuadro británico conquistó la Liga de Campeones en 2008, antes de regresar al club de sus amores.

Con el Barcelona, el defensor ha conquistado ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey y, sobre todo, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes.





