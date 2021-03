Bryan Gil mostró la emoción del futbolista que acude convocado por primera vez con la selección española absoluta, llegó a la Ciudad del Fútbol con la esperanza de “encajar bien en el equipo” y recordó su reacción al conocer la convocatoria, cuando no pudo frenar las lágrimas.

“Era el día de recuperación y estaba viendo entrenar al equipo cuando Pape y Rober Correa me dijeron que me estaban llamando de la selección. Estaba un poco enfadado y no les hice caso, vinieron me enseñaron la convocatoria y como no sabía nada, lo primero que me salió fue llorar”, revivió a su llegada a la concentración de la selección en Las Rozas.

Bryan es una de las caras nuevas citadas por el seleccionador Luis Enrique Martínez para la disputa de los tres primeros partidos de clasificación de España para el Mundial 2022.

“Estoy encantado de estar aquí, espero que me acojan bien, encajar en el equipo y ojalá debutar”, aseguró.

El extremo del Sevilla que esta temporada se ha convertido en su cesión en el Eibar en uno de los jugadores revelación de LaLiga Santander, señaló que encara semana y medio preparado para aprender y crecer junto al resto de internacionales.

“Voy a aprender muchísimo, me voy a rodear de los mejores jugadores del mundo y espero aprender de ellos”.

