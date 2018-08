Tras ser presentado como nuevo jugador del Rayo Vallecano y en su primer contacto con la prensa, Luis Advíncula ha dejado en claro que no teme al reto de enfrentar a las grandes estrellas de la Liga Santander.



“Me quiero ver las caras con todos. Seremos once contra once. En el Mundial se vio que no solo basta con ser estrella", dijo el futbolista de la Selección Peruana que participó en el Mundial Rusia 2018.

Evidentemente emocionado, el defensor de la selección peruana destacó sentirse "muy contento" por el reto que asume a los 28 años de edad y aclaró que, a diferencia de sus anteriores oportunidades en Europa, ahora cuenta con mayor experiencia, "mucho más maduro" y "consolidado".

"Estoy cumpliendo un sueño personal de venir a jugar a la mejor liga del mundo y espero que las cosas salgan de la mejor manera, tanto para mí como para el equipo", señaló el lateral derecho nacional este miércoles en conferencia de prensa.

"No lo pensé y vine enseguida", agregó Advíncula luego de reconocer que se comunicó con Christian Cueva, quien militó en el conjunto vallecano, para tener un adelanto del panorama que ahora disfruta con ambición de progreso.

Posteriormente, se definió como "un jugador que no da ninguna pelota por perdida". "Me gusta mucho atacar, pero trato siempre de cuidar mi zona", indicó el popular 'Bolt' antes de sentenciar que está preparado para asumir el reto del Rayo Vallecano.

"Más que una presión lo tomo como una responsabilidad", aclaró Luis Advíncula en su introducción como refuerzo de 'La Franja'.