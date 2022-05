De cara a la próxima temporada, los equipos buscan mejorar detalles y ciertos aspectos en sus plantillas que los hagan potenciarse para competir a nivel internacional. El caso de Barcelona es la búsqueda de su mejor nivel que lo llevó a históricas épocas. Con la llegada de Xavi se buscó preservar la identidad en el plantel y para la 2022-2023 ya se viene anotando a algunos nombres. Este es el caso de Serge Gnabry quien es del gusto de los ‘culés’.

De acuerdo a la información expuesta en ‘Catalunya Radio’, los azulgranas tienen un nombre anotado para el verano del año 2023. Es Serge Gnabry el elegido para formar parte de la amplia agenda catalán y su llegada sería lo más ventajosa posible porque está a puertas de terminar su vínculo con Bayern Munich.

Hasta el momento, el atacante no ha renovado con los ‘bávaros’ y su contrato termina el 30 de junio de 2023. Por ahora el club no parece presionar al futbolista a una decisión inmediata. Sin embargo, la idea central es que no llegue a negociar con otros equipos desde el 1 de enero.

Barcelona necesita refuerzo y ve al alemán con buenos ojos. La idea de esperar unos meses se basa en el coste cero que generaría gran interés a nivel económico porque incorporaría un gran jugador sin desembolsar dinero alguno. Esto sería parte de las nuevas políticas y buenos negocios en el club.

Sin embargo, ante una oportunidad como esta, los ‘culés’ no están solos en la puja. Son varios los grandes de Europa que vigilan muy de cerca la situación de Gnabry. Real Madrid y Tottenham son algunos de esos clubes que buscarán tener al jugador de selección entre sus filas.

Con 26 años de edad, el extremo derecho ha sido parte de un curso total de 2750 minutos oficiales en 45 partidos. En 32 ha sido titular. Tiene 17 goles y siete asistencias con un aporte goleador que también beneficiaría a Barcelona en sus intereses de volver a ser un equipo de primer nivel.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO