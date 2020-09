No hay muchas en las arcas para invertir como en otros tiempos, pero eso no significa que Ronald Koeman no haya pedido refuerzos en pleno mercado de fichajes de verano. El técnico del Barcelona reconoce algunas falencias que ha tenido la plantilla en los últimos tiempos y uno de esos puestos es el del lateral derecho, lugar que ocupaba Nelson Semedo antes de marcharse al Wolverhampton de la Premier League. ¿Cuál es el sustituto? Parece que anda definido.

Sergiño Dest es el pedido del ex seleccionador de Holanda de cara a la presente temporada, en donde el precio al que habría acordado los catalanes con el Ajax de Ámsterdam sería alrededor de los 20 millones de euros. De acuerdo a las negociaciones con TV3, las negociaciones con los tulipanes se habrían inclinado para los culés, dado que también estaba el Bayern Munich entre los competidores que peleaban por el futbolista de 19 años.

El Barcelona se adelanta de esta forma al Bayern de Múnich que hizo una propuesta inicial de 10 millones de euros que el Ajax rechazó. Una pequeña venganza de la humillación sufrida hace poco más de un mes en Lisboa.

Dest, con sólo 19 años, es una de las grandes promesas del fútbol actual, considerado como un defensa con vocación de delantero.

El presente de Dest en el Ajax

Dest fue uno de los fijos en el once inicial de Erik ten Hag la pasada temporada, pero apenas ha contado con minutos en los dos primeros partidos de este curso, para evitar que una eventual lesión complique su traspaso, según reportan desde Países Bajos.

El lateral tiene contrato hasta verano de 2022 y a favor del Barcelona jugarían las buenas relaciones que mantiene con el director técnico del Ajax y exjugador del club culé, Marc Overmars. A esto hay que agregarle que el entrenador Ronald Koeman ya dio el visto bueno para la llegada de Dest.