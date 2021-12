En el último tiempo, Sergio Agüero no solo era reconocido por sus actividades en los campos de fútbol, sino también por las transmisiones que realizaba a través de su canal de Twitch. El carismático argentino mostró sus grandes cualidades en la plataforma virtual, en la cual también hizo amigos, como Ibai Llanos, el popular streamer español, quien también pudo conocer a Lionel Messi, gracias al delantero argentino.

La relación amical entre los dos personajes fue aumentando con el tiempo, debido a las horas que compartían jugando y la confianza aumentó más con la llegada del ‘Kun’ a España. Tras firmar por el Barcelona, ambos empezaron a tener reuniones y charlas juntos en repetidas ocasiones.

Debido a la gran amistad que establecieron, Ibai Llanos no pudo evitar sentirse afectado por el retiro de su amigo Sergio Agüero y se pronunció en redes sociales. “Te queremos, ‘Kuni’”, fue el mensaje que compartió la reconocida figura española.

Cabe mencionar que Agüero no reveló la actividad a la que dedicará tras su retiro, tan solo con 33 años, pero existe la posibilidad de que pueda enfocarse con más fuerza a las plataformas virtuales. Recordemos que el ahora exjugador no solo incursionó en Twitch, sino que también tiene su equipo de videojuegos, el cual se denomina KRÜ Esports.

Sergio Agüero anuncia su retiro del fútbol

Sergio Agüero anunció que no volverá a la actividad en conferencia de prensa. “He decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Es una decisión que tomé. Primero es mi salud, sabemos que la razón de mi decisión es por el problema que tuvo hace un mes. Estuve en buenas manos del médico, que han hecho lo mejor y eso ha sido que sería mejor dejar de jugar”, expresó el atacante.

“Tomé la decisión hace 10 días o una semanas. Esperé para tener una esperanza, pero no hubo opciones. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no podía seguir. Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil”, añadió. Hoy es un día triste para el fútbol.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.