Una despedida nada agradable. Sergio Ramos publicó un comunicado donde relata su despedida de la Selección de España. El central, quien tuvo la oportunidad de ganar la Copa del Mundo en 2010, manifestó que recibió una llamada de Luis de la Fuente quien le mencionó que no contarán con él para el proceso. Además, resaltó la cantidad de partidos que pudo vestir ‘La Roja’.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, escribe en primera instancia el comunicado firmado por el propio Ramos.

Comunicado de Sergio Ramos retirándose de la Selección de España. (Foto: Twitter)

Lo que ha motivado como es lógico la decisión del central de abandonar la Roja, donde ha sido una pieza clave de la etapa más exitosa en la historia del combinado nacional. El defensa del PSG, que estaba rindiendo a gran nivel esta temporada, se ha despedido de los aficionados con una emotiva carta.

Por tanto, no estará entre los convocados para el estreno del nuevo seleccionador a finales de marzo en esos dos partidos que tiene España en la siguiente ventana FIFA. Su presente se enfocará netamente en PSG y lo que resta de la Ligue 1 junto a la Champions League.

El paso de Sergio Ramos por la Selección de España

Sergio Ramos tuvo su primera aparición con ‘La Roja’ el 26 de marzo de 2005 en un amistoso frente a China que se disputó en el Helmántico de Salamanca. Con el paso de los años, ha sumado 180 participaciones internacional con 23 goles anotados para el recuerdo del hincha.

De acuerdo a los logros, ganó 1 Mundial (2010) y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Su último partido con la Roja tuvo lugar el 31 de marzo de 2021, al disputar los últimos minutos de un encuentro ante Kosovo, clasificatorio para la Eurocopa y celebrado en La Cartuja (Sevilla).





