Ramos se contradice y se arriesga a dos fechas de sanción: ¿forzó o no la amarilla ante Ajax?

¿Cavó su propia tumba? La emoción por el triunfo en Ámsterdam le jugó una mala pasada a Sergio Ramos , quien está en boca de todos tras la victoria del Real Madrid vs Ajax por la ida de los octavos de final de la Champions League. Sobre el final del encuentro el capitán 'blanco' se ganó la amarilla, que le impedirá (por acumulación) estar presente en la revancha del 5 de marzo en el Bernabéu. ¿Forzó la amonestación? Esta es la historia.

En el minuto 89, instantes después de que Marco Asensio marcase el tanto del triunfo del Real Madrid (1-2), Ramos cometió una falta clara sobre Dolberg que fue castigada con cartulina por el colegiado esloveno Damir Skomina.



Así, el defensor madridista estará limpio de tarjetas para la disputa de los cuartos de final de la Champions salvó que el Ajax logre la hazaña y elimine al Madrid en el Bernabéu, claro.

La polémica llegó tras el encuentro, en zona mixta, donde Ramos admitió haber forzado esa tarjeta. "Viendo el resultado mentiría si dijera que no la he forzado, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así", dijo el capitán del Madrid.



Las declaraciones de Sergio Ramos en zona mixta tras el encuentro ante Ajax. (Getty / YouTube)

Sin embargo, solo minutos después, y tal vez luego de conocer que se exponía a una sanción, Sergio Ramos se retractó y afirmó que en ningún momento buscó de manera voluntaria o premeditada buscar la tarjeta.



"Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos", señaló en su cuenta de Twitter el defensor.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadridhttps://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de febrero de 2019

Pero más allá de la polémica, la preocupación del propio Sergio Ramos y el Real Madrid es que el defensor, tras lo dicho en zona mixta, se arriesga a una suspensión de dos fechas, con lo que se podría perder los cuartos de final de la Champions League de seguir avanzando.



Hay que señalar que el artículo 15 del del Reglamento Disciplinario UEFA sanciona este tipo de acciones con dos partidos de suspensión. Todo dependerá, entonces, de si el delegado de la UEFA recoge las primeras declaraciones de Ramos en su informe.