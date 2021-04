Todos vuelven. La popular frase podría pertenecerle la próxima temporada a Sergio Ramos, quien sigue sin renovar con el Real Madrid, termina contrato el 30 de junio, y según el propio Florentino Pérez, “de momento estamos viendo cómo arreglamos esta temporada”. Esta situación le abre más posibilidades de salida al defensor, y uno de ellas estaría en su casa natural: Sevilla de donde salió en el 2005 rumbo al Bernabéu.

El presidente ‘blanco’ dejó entrever que la renovación de su capitán estaba prácticamente sentenciada, con una falta de acuerdo por ambas partes. Esto deja al central de Camas con la libertad de elegir dónde quiere jugar las próximas temporadas y en territorio andaluz se ilusionan con un posible regreso.

De acuerdo a información del portal ‘Fichajes.net’, Monchi, director deportivo del Sevilla, quiere armar un equipo competitivo para la próxima temporada y ha puesto sus ojos en Sergio Ramos.

El directivo ha dejado caer en varias ocasiones a Sergio Ramos en tono de broma la posibilidad de volver al Sánchez Pizjuán, y desde el año pasado han intercambiado algunos mensajes.

Eso sí, no se ha dado ninguna reunión formal, al menos no de momento. Todo estaría en intención por parte del Sevilla, que sabe que no puede permitirse el salario del camero, y por ahí pasa la principal dificultad de acometer el fichaje.

Las opciones

En el Sevilla quieren apelar al factor emocional. Ramos es de la ciudad, debutó en el club y aunque su salida al Madrid fue muy criticada por los hinchas, guarda un gran cariño por la institución.

Otra opción que meditan en el Sánchez Pizjuán, en caso Ramos acepte, sería la de hacer caja con el zaguero Diego Carlos o con Jules Koundé, que tiene varios pretendientes.

Superó el COVID

De momento, el técnico galo Zinedine Zidane no recupera a ninguna de las siete bajas, aunque sí cuenta con la buena noticia de que Sergio Ramos ha superado el coronavirus.

El capitán del conjunto ‘blanco’ compartió una foto en sus redes sociales tocando balón sobre el césped y un escueto mensaje: “feliz de estar de vuelta”. Aunque su retorno a los terrenos de juego no será inmediato, ya que continúa recuperándose de la lesión en el gemelo izquierdo, que sufrió durante el último parón de selecciones, por lo que ‘Zizou’ aún aguarda el regreso de uno de sus mejores futbolistas.

Si cumple con los plazos previstos, a pesar de la cuarentena por coronavirus, aún le queda una semana para estar recuperado y reaparecer en los campos.

