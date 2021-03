No se cortó en lo absoluto, ni en lo que se refiere a su continuidad e el Real Madrid, ni mucho menos en el tiempo que le queda en la élite del fútbol. Sergio Ramos rompió su silencio tras casi medio año sin comparecencias públicas, y tomó las riendas de su propio ‘culebrón’, del cual también ya le gustaría tener novedades.

El defensor no sólo reconoció que no se ha avanzado en su renovación de contrato, sino que reivindicó que el rendimiento del jugador tiene que estar por encima de la edad.

“¿La renovación? Me gustaría poder decir algo, pero todo sigue igual. No hay noticias, ya me gustaría.... Estoy tranquilo y sólo pienso en volver a jugar y saborear algún título. En función del rendimiento es como hay que reivindicar al jugador. Puedo rendir cinco años más al máximo nivel”, apuntó el camero.

Ramos también entró a valorar cómo le gustaría que le recordaran cuando se retire del fútbol, aunque dejó en claro que aún tiene para rato.

“Soy honesto, humilde y trabajador. En función del rendimiento es como hay que reivindicar al jugador. Puedo rendir cinco años más al máximo nivel. Si las lesiones me respetan, mi mentalidad me va a ayudar”, reveló.

Críticas a Cristiano

“Es el buque insignia de la Juve y está en el punto de mira, pero está acostumbrado. Es como aquí en el Madrid, cuando las cosas van mal se mira al capitán y al entrenador. Cristiano está acostumbrado. Cualquier equipo te puede ganar en la Champions, también cayó eliminado el Barcelona y espero que a nosotros no nos pase para aspirar a ganarla otra vez”.

Sobre Zlatan

“Le tengo un cariño y un aprecio especial por su carrera. Es un ‘killer’ diferente y distinto, es un ejemplo para todos los jugadores que a su edad quiera volver con la selección. Es un orgullo para él y para el mundo del fútbol. No hay jugadores jóvenes y mayores, los hay buenos y malos y él es de los buenos”.

El rival más duro

“El Barça de Pep, que fue el mejor Barcelona de la historia, marcó una época y ahí creo que fue el rival que más nos complicó la vida”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO