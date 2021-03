La otra parte del éxito. Sergio Ramos ha asombrado a propios y extraños con su recuperación. El capitán del Real Madrid fue operado del menisco de la rodilla izquierda el pasado 6 de febrero, en donde se estimó una ausencia de unas seis semanas. Sin embargo, como es el cuerpo del zaguero español, que poco más de un mes después, está de vuelta en el equipo de Zinedine Zidane.

Parte de su exitosa recuperación, a sus ya 34 años, desde luego la debe al exigente trabajo físico que comparte día a día en sus redes sociales. Pero detrás de todo ese trabajo está su disciplina en la dieta. Un estricto régimen, del cual ha contado algunos detalles.

“Voy cambiando pero sí es verdad que tengo un criterio muy definido. Cuando algo te da resultado, lo modificas muy poco”, le explicó la figura del Madrid al reconocido streamer Ibai Llanos.

“Hay que tener un complemento de equilibrio a nivel dieta muy importante porque al final no somos robots, no somos máquinas. El cuerpo necesita esos nutrientes que después te van a dar mejor rendimiento”, reveló.

Sergio Ramos realiza tres ayunos a la semana, entrena sin desayunar y luego consume un batido de proteínas. Y a la hora de los almuerzos y cenas alterna la ensalada con pescado y carne.

Las tentaciones

Si bien una dieta bien hecha es aquella en la que uno no se priva de ningún alimento, cierto también es que hay algunos que nos acercan más a nuestro objetivo que otros.

En esa línea, el camero confesó que trata de mantener un equilibrio que beneficia tanto cuerpo y mente. Es así que cada 15 días se reúne con un amigo en día domingo para merendar churros con chocolate.

“Tú vives para y por tu trabajo y sufres como un cabrón tanto en el gimnasio, en la pileta de agua fría y comiendo. Al final hay que saber diferenciar lo que es comer, que es disfrutar, y alimentarte. Alimentarte es lo que necesita tu cuerpo, eso es lo que tienes que hacer. Alimentarte es lo que necesita tu cuerpo para rendir; comer es el disfrute”, apuntó.

Su debilidad

Pero hay una comida que el también capitán de la selección española tiene claro que es su mayor debilidad y que, con fines de mantenerse a tope, trata de evitar.

“A mis niños les encanta el Mc Donald’s y a mí me gustaría que no les gustase porque a mí también me encanta, pero lo como una vez al mes. Si lo haces una vez al mes no pasa nada porque ya llevas 29 días cuidándote muchísimo para poderte pegar tu homenaje, tu alegría”, confesó.

Eso sí, hay un condimento que lo enloquece y del cual reveló una anécdota de cuando era más joven. “Me decían mayonesa porque era un obseso de la mayoens, me flipa. Yo cojo la hamburguesa y le doy vueltas y vueltas poniéndole. Me queda entre el bigote y la barba y parezco Papá Noel. Me encanta y bueno, un día lo puedes hacer”, concluyó.





