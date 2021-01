El probable fichaje de David Alaba por el Real Madrid empieza a tomar forma por todos lados. El defensor llegaría a coste cero tras no renovar con el Bayern, y hasta incluso ya habría acuerdo económico entre el jugador y la directiva blanca. Pero es esto último, precisamente, lo que no tiene muy contento al vestuario de Zidane, que no entiende, entonces, por qué no se renueva a Sergio Ramos.

Según adelanta el diario ‘As’, “hay un amplio sector del vestuario que recela del caso Alaba. Muchos jugadores no terminan de entender la posibilidad de que no se renueve a Ramos después de 16 años de servicios a la entidad por un tema de dinero y que el club sopese, por otro lado, darle el mismo sueldo a un jugador como Alaba (28 años)”.

Si bien es cierto que el futbolista austriaco no es ningún novato y que por el contrario, fue clave en el título de Champions del Bayern, el adaptarse al fútbol español y al Real Madrid podría tomarle tiempo por más jerarquía que tenga.

Alaba entraría a cobrar 12 millones de euros netos por temporada, ingresando así al segundo escalón salarial del Madrid, lo cual también ha generado malestar.

El tope en el Real Madrid son los 15 millones de euros netos que ahora cobran Hazard y Bale. Luego, hombres como Ramos o Benzema, perciben 12. Y hay un tercer escalón en el que se encontraría Modric, con nueve.

La directiva ‘blanca’, sin embargo, descarta que el fichaje de Alaba sea con intención de tapar el hueco que posiblemente deje Sergio Ramos si no renueva contrato, el cual vence el 30 de junio de este año. El austriaco es objetivo del Real Madrid hace varios mercados, por lo que el momento para ficharlo es el ideal.





