Siempre se puede estar peor: Sergio Ramos se quedó sin documental

Si alguien creía que las cosas no podían estar peor para Sergio Ramos se equivocó. A las críticas por forzar su amarilla y no estar en la eliminación del Real Madrid ante el Ajax por Champions, y el encontronazo que tuvo con Florentino Pérez que ha hecho tambalear su continuidad en el equipo, ahora sumó un hecho que para algunos podría sonar a broma.

Resulta que el 'documental del terror', como lo han llamado muchos, se ha detenido. Las grabaciones que causaron revuelo en la afición madridista porque coincidieron con la eliminación del torneo europeo tendrán que parar y a pedido, nada menos, que del propio Ramos, quien ha preferido esperar a que toda la tormenta pare y luego continuar.



Además, según 'El Chiringuito', Amazon, productora encargada del documental, detuvo las grabaciones en el segundo gol del Ajax. "Por parte de Ramos hubo una reacción a pesar de las cláusulas firmadas que tiene con Amazon", señaló Juanfe Sanz de dicho programa.

Choque con el 'presi'

Tras la derrota ante Ajax (1-4) Florentino elevó su voz para dirigirse a sus jugadores, habló de falta de dedicación y hasta usó la palabra "vergonzoso" para describir lo que vio. Ramos entró ante esto y lo culpó por la mala planificación, además de replicar un "tú me pagas y yo me voy", apuntan. Todos los jugadores fueron testigo de ello.



Luego de este incidente, el presidente blanco se reunió con su directiva hasta cerca de las 2:00 a.m. (hora española) para discutir respecto a la continuidad de Santiago Solari en el banquillo.



Como se recuerda, Real Madrid está en el tercer lugar de LaLiga Santander y debe, al menos, quedarse allí para clasificar a la próxima Champions. Solo hasta el cuarto lugar del torneo local va a la Copa de Europa 2019-20.

¿Y luego? Solari se mantendrá como técnico del Real Madrid hasta el lunes



Juventus vs. Udinese: chocan en el Allianz Stadium por fecha 27 de la Serie A 2019



Última hora: reunión de Florentino Pérez para definir el futuro de Santiago Solari



Hace maletas: crack del Real Madrid llegó a acuerdo con Juventus para la próxima temporada